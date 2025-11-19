Пермское УФАС возбудило дело в отношении «Яндекс Маркета»

В Пермское УФАС поступила жалоба на рекламу сервиса «Яндекс Маркет». Заявитель указал, что сервис распространил неверные сведения об условиях покупки товара. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В своей жалобе житель Прикамья указал, что в сентябре 2025 года в мобильном приложении одного из банков он увидел рекламу «Яндекс Маркета», в которой сообщалось о предоставлении скидки за оплату картой этого банка товаров на определенную сумму на сайте или в приложении. Перед оплатой покупателю предлагалось ввести указанный в рекламе промокод. Однако воспользоваться акцией заявитель не смог: ему пришло сообщение о том, что «время акции истекло или еще не началось».

Пермское УФАС усмотрело в этой ситуации признаки нарушения закона о рекламе в связи с тем, что потенциальный покупатель не смог воспользоваться предложенной в рекламе скидкой на заказ. В отношении ООО «Яндекс Маркет» возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае признания нарушения рекламодателю грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.