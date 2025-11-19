В Прикамье оформлено более ста участков под кладбища

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края продолжает работу по обеспечению соответствия документов на земельные участки, занятые существующими кладбищами. За этот год соответствующим образом оформлено более 100 объектов такого вида, сообщает пресс-служба минимущества.

Фото: МАУ «Ритуал».

Как пояснили в ведомстве, согласно действующему законодательству каждый земельный участок обязан состоять на кадастровом учете в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и обладать установленной категорией земли. Прохождение процедуры постановки на кадастровый учет и регистрация участка кладбища позволяет муниципалитетам использовать бюджетные средства для поддержания надлежащего состояния кладбищ.

«Работа над оформлением земельных участков важна не только с правовой точки зрения, но и имеет большое социальное значение. Она позволяет органам местного самоуправления обеспечивать достойный уход за территориями, формировать атмосферу уважения к исторической памяти и поддерживать порядок на местах погребения»,— уточняет ведомство.