В Челябинской области за десять месяцев ввели 1,6 млн кв. м жилья

В январе-октябре 2025 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,64 млн кв. м жилой недвижимости. Это на 2,4% меньше построенного за 10 месяцев прошлого года, сообщает Челябинскстат.

В общем объеме 75% или 1,23 млн кв. м — это индивидуальное жилищное строительство. По сравнению с январем-октябрем 2024 года жители Челябинской области возвели на 7,7% больше.

Застройщики-юридические лица ввели в действие 410,2 тыс. кв. м, что на 24% меньше, чем годом ранее.

Всего за 10 месяцев в Челябинской области построено более 9,7 тыс. жилых домов, из них 266 многоквартирных и почти 9,5 тыс. — частных.