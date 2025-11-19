BZ: Чехия при правительстве Бабиша может отказаться от помощи Украине

После победы на парламентских выборах в Чехии партия Андрея Бабиша планирует изменить курс страны по украинскому вопросу. Это может ослабить помощь Евросоюза Украине, пишет Berliner Zeitung (BZ).

По информации издания, европейские закупки боеприпасов для Украины могут быть серьезно затруднены. Авторы статьи отмечают, что украинская сторона обеспокоена возможной ролью Чехии как источника нестабильности или даже участника антиукраинского блока, подобно премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Во время избирательной кампании господин Бабиш критиковал программу Чехии по поставкам оружия Украине. После его победы на выборах эта тема обсуждаться перестала.

Парламентские выборы проходили в Чехии 3-4 октября. Партия ANO («Акция недовольных граждан») под руководством Андрея Бабиша получила 34,51% голосов, что принесло ей 80 из 200 мест в парламенте. Вскоре после выборов господин Бабиш начал переговоры о создании коалиции с партиями SPD («Свобода и прямая демократия») и «Автомобилисты». В итоге новая коалиция располагает 108 мандатами.