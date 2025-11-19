В Челябинской области изъяли контрафактный табак и алкоголь на 4,5 млн рублей

Полиция Челябинской области выявила организованную группу, подозреваемую в продаже контрафакта на территории региона. Во время обысков правоохранители изъяли 35 тыс. пачек немаркированного табака и более 1,2 тыс. бутылок алкоголя стоимостью более 4,5 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Установлено, что группа состоит из отца и сына, которые продавали контрафакт через доверенных лиц в Челябинске, Копейске, Троицке и Южноуральске. Изъятую продукцию направили на экспертизу. По ее результатам полиция примет решение, возбуждать ли дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки).

Сотрудники МВД продолжают устанавливать соучастников.