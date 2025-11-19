Первого замглавы района в Кузбассе обвинили в превышении полномочий

В Кузбассе задержан первый замглавы Таштагольского муниципального района. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов теплоснабжения в Шерегеше, сообщил региональный СКР.

По данным следствия, с декабря 2022 года по октябрь 2023-го чиновник согласовал изготовление и использование некачественных железобетонных конструкций для строительно-монтажных работ. Эти конструкции не соответствовали техническим требованиям контракта. После выполнения работ замглавы района подписал акты об их приемке и поручил подчиненным заплатить за них более 11,4 млн руб. Это причинило «значительный ущерб бюджету муниципального образования», отмечает СКР.

По месту жительства и работы фигуранта провели обыски. Были изъяты документы, «имеющие значение для уголовного дела». Также расследуют дело в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве при исполнении муниципального контракта, он отправлен под арест. Имена фигурантов и другие подробности о них СКР не приводит.