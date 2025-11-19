В Новосибирске осудили директора пищевой компании по делу о массовом отравлении

Советским районным судом Новосибирска вынесен приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Подсудимой назначили шесть месяцев ограничения свободы и штраф 240 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, в январе 2024-го фигурантка дела при организации производственного цеха нарушила требования санитарно-эпидемиологических норм, а также не организовала прохождение медицинских осмотров работниками компании.

После употребления продукции организации 43 человека отравились. Врачи выявили у них бактерии сальмонеллы.

Александра Стрелкова