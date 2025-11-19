Трех омских подростков отправили в воспитательную колонию за теракт на Транссибе

Суд вынес приговор по уголовному делу о теракте на Транссибе в декабре 2024 года. Обвиняемым, трем подросткам из Калачинского района Омской области, назначили от 6,5 года до 6 лет 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Суд обязал несовершеннолетних и их родителей возместить РЖД ущерб.

По информации ведомства, в деле указывается, что в декабре 2024 года два 16-летних и 15-летний подростки подожгли три релейных шкафа на участке железнодорожного пути между станциями Кормиловка и Калачинск. Предложение совершить теракт за 30 тыс. руб. молодые люди получили через соцсеть, однако никаких денег им не заплатили.

В прокуратуре рассказали, что поджигатели создали угрозу безопасности на железнодорожной дороге, привели к задержке поездов, причинив РЖД ущерб в размере свыше 180 тыс. руб.

Илья Николаев