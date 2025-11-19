Голкипер «Динамо СПБ» Лысенков заменит вратаря «Ижстали» Сковронского

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» расторг контракт с 27-летним вратарем Андреем Сковронским. Как сообщает пресс–служба ижевской команды, голкипер провел шесть матчей в регулярном сезоне 2025/2026 всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), одержал четыре победы, отразив 92,1% бросков.

В обмен на денежную компенсацию его заменил 27–летний воспитанник челябинского хоккея Никита Лысенков. Он выступал за клубы «СКА-Нева», «Металлург», «Буран», «Динамо СПб». Никита Лысенков победил в 82 из 179 проведенных матчей ВХЛ: голкипер отразил 92% бросков с коэффициентом надежности 2,34.

Последний матч «сталеваров» прошел в Ижевске 14 ноября с воронежским «Бураном» и закончился со счетом 3:1 в пользу ижевской команды. На данный момент «Ижсталь» занимает 10-ю строчку в рейтинге ВХЛ. Из 24 игр сезона 2025/2026 у них 16 выигрышей и 8 проигрышей. Следующий матч состоится на выезде в Ханты–Мансийске против местной «Югры» сегодня, 19 ноября.