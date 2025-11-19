Уфимец обвиняется в угрозе убийством и повреждении автомобиля

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в октябре 2024 года фигурант уголовного дела арендовал автомобиль BMW, но вернуть его вовремя не смог. За это ему начислили штраф в 7 тыс. руб.

Выпив алкоголь, обвиняемый пришел к офису предпринимателя, который сдал ему автомобиль в аренду. Там он разбил лобовое стекло у припаркованного рядом автомобиля Infiniti и, угрожая пистолетом с холостыми патронами, угрожал владельцу иномарки убийством.

Обвиняемый полностью признал вину.

Майя Иванова