В Казани на капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей по улице Восстания выделят 99,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на реконструкцию теплопровода выделят 99,5 млн рублей

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ В Казани на реконструкцию теплопровода выделят 99,5 млн рублей

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Проект предусматривает реконструкцию теплотрассы, подключенной к Казанской ТЭЦ-3, замену и монтаж трубопроводов теплоснабжения и выполнение антикоррозийной защиты труб, элементов и стыков. Кроме того, необходимо осуществить пусконаладочные работы и утилизировать строительные отходы.

Работы будут осуществляться с 22 июня по 30 сентября 2026 года. Планируется временное отключение теплоносителя на период проведения основных монтажных операций — с 3 по 21 июля 2026 года.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго», работы выполняются для нужд филиала «Казанские тепловые сети».

Анна Кайдалова