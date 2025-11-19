В Самаре экс-сотрудник вуза заработал на фиктивных подчиненных 15 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и подлоге против бывшего сотрудника самарского вуза. Он обвиняется в преступлениях по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Следствие установило, что с 2003 по 2022 год обвиняемый, который выполнял в вузе административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности, оформил в качестве сотрудников университета четырех граждан. По факту они не работали.

При этом зарплата фиктивных работников, около 15 млн руб., поступила обвиняемому. Он потратил эти средства по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в Самарский районный суд.

Георгий Портнов