В Томске осужден военнослужащий за кражу конфет и коньяка

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Александра Ченского по делу о кражах в магазинах Прокопьевска и Киселевска (Кузбасс). Об этом сообщает Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, военнослужащий похитил четыре бутылки коньяка на общую сумму свыше 1,5 тыс. руб. с витрины магазина в Прокопьевске и 24 коробки шоколадных конфет на общую сумму свыше 5 тыс. руб. — с витрины магазина в Киселевске. «Похищенным имуществом Ченский распорядился по своему усмотрению»,— отметили в суде.

Томский гарнизонный военный суд назначил Александру Ченскому, ранее подвергнутому административному наказанию за мелкое хищение, четыре года колонии общего режима.

Михаил Кичанов