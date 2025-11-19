В Перми побит температурный рекорд, установленный 17 лет назад

В Перми 19 ноября был перекрыт суточный рекорд тепла, установленный в 2008 году (+6,1°С). Утром температура воздуха достигла +6,6°, а по краю — до +7,9° (в Чайковском). Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». До полудня продолжится потепление до +8°, к вечеру похолодает до –1…+1°, по северо-западу края — до –3°, возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха в четверг по краю ожидается в пределах 0…–5°, в Перми –1…–3°. В ночь на пятницу похолодает до –3…–8° по краю и до –5…–7° в Перми. Днем в пятницу 0…–5° по краю и –1…–3° в Перми, возможны прояснения, осадков не ожидается.