В Волгограде СКР проверяет работу врачей после смерти пациентки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о возможном ненадлежащем оказании медпомощи жительнице Волгограда. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным ведомства, речь идет о 64-летней женщине, которую, как утверждают ее родственники, с приступами удушья перевозили из одного лечебного учреждения в другое, пока ее состояние не ухудшилось. Ее госпитализировали в больницу № 5 Краснооктябрьского района Волгограда, где у нее остановилось дыхание и ее перевели в реанимацию. Позднее ее перевели в областную клиническую больницу № 1, где она скончалась на следующий день. В справке о смерти указано, что причиной стала острая недостаточность дыхания, якобы врожденная.

Следственные органы регионального подразделения СКР проверяют произошедшее на наличие состава причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Павел Фролов