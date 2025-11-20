Суд отклонил требования финуправляющего экс-директора завода Дзержинского о взыскании средств с СКР

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении заявления Антона Федорца, финансового управляющего бывшего директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина, о взыскании средств с СКР. Соответствующее решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В прошлом году господин Федорец обратился в суд с требованием обязать третье следственное управление ГСУ СКР (дислокация Нижний Новгород) передать ему имущество, изъятое у должника. Речь идет о часах Maurice Lacroix, а также о золотой цепи с крестом длиной около 63 см и 10 тыс. руб.

Затем требования были уточнены, ответчиком по иску был признан СКР. В итоге суд привлек в качестве третьих лиц третье следственное управление и Минфин РФ. В случае утраты имущества заявитель требовал взыскать с СКР за счет бюджета 598 тыс. руб. Завод имени Дзержинского, который является кредитором Егора Заворохина, позицию управляющего поддержал. Заседание по делу откладывалось несколько раз в связи с неявкой участников дела. В итоге на заседании 17 ноября суд принял решение отказать в удовлетворении заявления.

Напомним, в 2019 году господин Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества оборонного предприятия. 14 августа 2023 года Егор Заворохин был признан банкротом. В декабре прошлого года он вышел на свободу.