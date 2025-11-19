В Оренбуржье горный комбинат поймали на нарушениях экологических норм

Сотрудники горно-обогатительного комбината в Орске привлечены к ответственности за нарушение экологических требований. Они касались учета отходов и экологического контроля. Об этом сообщает прокуратура.

Проверка показала, что предприятие, которое занимается добычей хризотил-асбеста, нарушает правила обращения с опасными отходами. Комбинат, который производит более 70 видов опасных отходов, хранящихся на трех объектах, предоставляет в надзорные органы недостоверные данные, а к работе с отходами допускаются неквалифицированные сотрудники, выяснило надзорное ведомство.

В связи с этим прокуратура внесла представление генеральному директору компании. После его рассмотрения нарушения были устранены, а три должностных лица наказаны. Еще пять сотрудников привлечены к административной ответственности за несоблюдение экологических требований и искажение информации.

Георгий Портнов