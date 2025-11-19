«НОВАТЭК» планирует подать иск о банкротстве пермской дочки «Газпрома»

ООО «НОВАТЭК-Пермь» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельной (банкротом) дочерней компании ПАО «Газпром» — ООО «ГСПГТ Пермь», управляющего комплексом сжижения газа в поселке Ильинском. Данные об этом содержатся на портале «Федресурс».

В 2019 году между ООО «НОВАТЭК-Пермь» и ООО «ГЭС Пермь» был заключен договор поставки газа, в соответствии с которым ООО «НОВАТЭК-Пермь» обязалось поставить газ в точке передачи, а ООО «ГЭС Пермь» обязалось принять его и своевременно его оплачивать.

ООО «ГЭС Пермь» свои обязанности нарушило, вследствие чего Арбитражным судом Пермского края были вынесены решения о взыскании с должника в пользу ООО «НОВАТЭК-Пермь» задолженности по договору за период с января по апрель 2025 года. Как утверждает «НОВАТЭК», несмотря на наличие вступивших в законную силу решений — должник уклоняется от погашения задолженности.

ООО «НОВАТЭК-Пермь» зарегистрировано 25 мая 2010 года. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

ООО «ГСПГТ Пермь» зарегистрировано 8 ноября 2018 года. Основным видом деятельности компании является сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки. Уставный капитал общества превышает 924,8 млн руб.