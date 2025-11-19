Прокуратура начала проверку после стрельбы из автомата у ЖК в Тюмени

В Тюмени прокуратура организовала проверку после стрельбы из автомата возле ЖК «Домашний», сообщили в прокуратуре Тюменской области. Инцидент произошел вечером 18 ноября.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По информации ТАСС, стрельба произошла во время отдыха нескольких человек, при этом конфликтной ситуации между находившимися там людьми не возникало — после стрельбы на место была вызвана полиция. Пострадавших нет. Полицейские личность стрелявшего уже установили и изъяли у него охолощенный автомат.

Ирина Пичурина