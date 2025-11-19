В Ставрополе профессора медуниверситета обвинили в получении взятки

Бывшего профессора кафедры госпитальной терапии Ставропольского государственного медицинского университета обвинили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый получил от студентки 130 тыс. руб. за хорошую оценку на экзамене по дисциплине «Госпитальная терапия».

Фигурант полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн