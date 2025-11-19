«Ростех» планирует создать укороченную версию МС-21

«Ростех» планирует создание укороченной модификации пассажирского самолета МС-21, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на выставке Dubai Airshow 2025. Работа над этой версией пока не идет и может занять до двух лет, отметил он.

«Если мы двигатели более мощные поставим, тогда будет более удлиненная версия самолета. Пока мы говорим о том, что мы оставляем ту версию, которая сегодня наработана, будем в перспективе работать над созданием более короткой версии, чтобы сделать более дальним маршрут»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Укороченная модификация позволит увеличить дальность полета и вмещать около 140 пассажиров. «Аэрофлот» уже заинтересован в использовании обеих версий, добавил глава корпорации. Серийный выпуск МС-21 в текущей конфигурации ожидается в 2026 году.