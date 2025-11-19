Власти Перми отказались от иска с требованием снести шесть киосков

Администрация Кировского района Перми отказалась от иска к ИП Валентине Юшковой, от которой требовала снести шесть павильонов на ул. Маршала Рыбалко, 23, рядом с двухэтажным ТЦ, о чем свидетельствует информация в картотеке суда. В администрации Кировского района сообщили: отказ от иска связан с тем, что ответчик устранил нарушения, противоречащие требованиям противопожарной безопасности.

Напомним, весной 2025 года администрация Кировского района Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием демонтировать шесть киосков площадью 1939 кв. м, расположенных на ул. Маршала Рыбалко, 23, рядом с двухэтажным ТЦ. По данным онлайн-справочника 2ГИС, по этому адресу работают супермаркет «Магнит у дома», магазин одежды и обуви, почтоматы и пункт выдачи заказов. К зданию комплекса пристроены торговые павильоны, в которых расположены кофейный киоск Coffee like, кафе быстрого питания Corn Dogs, «ШаурмуЕм», пекарня, продаются лаваши.