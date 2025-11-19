В Челябинской области поварам предлагают самую низкую зарплату в УрФО

В январе-ноябре 2025 года медиана зарплатных предложений для поваров и кондитеров в Челябинской области составила 53,7 тыс. руб. Среди регионов Уральского федерального округа это самое низкое жалованье для подобных специалистов, сообщает Hh.ru.

В среднем по УрФО поварам готовы платить 62,2 тыс. руб. Наиболее конкурентное жалованье — в Ямало-Ненецком (77,2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском (65,2 тыс. руб.) автономных округах, а также в Свердловской области (60,5 тыс. руб.).

При этом в Челябинской области размещено 26% вакансий для таких специалистов от всех опубликованных в федеральном округе. Больше только в Свердловской — 41%. Всего по УрФО в этом году было открыто 20 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров.

Квалифицированные работники кухни остаются дефицитными специалистами в Челябинской области. Сейчас на одну вакансию для них приходится 1,4 резюме потенциальных кандидатов при норме от четырех резюме. С начала года этот индекс вырос на 0,4 п.п.

Виталина Ярховска