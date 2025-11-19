Дорожные ограничения введут в двух районах Петербурга с 19 ноября

В Центральном и Невском районах с 19 ноября вводятся временные ограничения движения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга.

В Центральном районe с 19 ноября 2025 года по 14 мая 2026 года полностью закроют движение по проспекту Бакунина на участке от Синопской набережной до Новгородской улицы. Ограничение связано с работами по реконструкции инженерных сетей. Движение по набережной на пересечении с проспектом Бакунина ограничат.

В Невском районе с 8:00 19 ноября до 8:00 21 ноября закроют движение по улице Джона Рида в створе проспекта Пятилеток.

Артемий Чулков