Бизнесмена из Подмосковья обвинили в госизмене после арестов за хулиганство

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта дела о госизмене (ст. 275 УК) гендиректора строительной компании «Строй сфера групп», уроженца Львовской области Владимира Гоя. До возбуждения уголовного дела он несколько раз привлекался к арестам за мелкое хулиганство, обратила внимание «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Перед арестом по тяжкому обвинению — с июня по ноябрь 2025 года — семь различных судов Москвы и Подмосковья назначали ему 15-суточные аресты за мелкое хулиганство и нецензурную брань в общественных местах, отмечает ТАСС. Во всех случаях бизнесмен полностью признавал вину, объясняя свои действия, в том числе «празднованием окончания ремонта».

Последний инцидент произошел в торговом зале магазина в Москве, где Владимир Гой, по данным материалов дела, вел себя агрессивно — толкал посетителей и не реагировал на замечания. Детали дела о госизмене не разглашаются.