На Sotheby’s продана самая дорогая в истории аукциона картина

Картина австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продана на аукционе Sotheby’s за $236,4 млн. Она стала самой дорогой картиной, проданной на Sotheby’s, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: Sotheby's Картина Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер».

Фото: Sotheby's

За картину боролись по меньшей мере шесть участников аукциона, причем один из них включился в торги только после того, как цена достигла $171 млн. Организаторы аукциона предполагали, что картина будет продана за сумму не более $150 млн. Теперь она относится к категории «художественных трофеев, проданных более чем за $100 млн». Она обошла по стоимости работы Амедео Модильяни, Энди Уорхола, Фрэнсиса Бэкона и Пабло Пикассо. Предыдущий рекорд для работы господина Климта составил $108,8 млн и был установлен в 2023 году при продаже картины «Дама с веером».

«Портрет Элизабет Ледерер» была написана в 1914–1916 годах. Она изображает женщину в белом платье на фоне цветов барвинка. Абсолютный рекорд самой дорогой проданной картины пока принадлежит аукционному дому Christie’s и работе Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданной в 2017 году за $450 млн.

Влад Никифоров