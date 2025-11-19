Трамп потребовал федерального регулирования ИИ
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости федерального регулирования в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Свое предложение он объяснил тем, что чрезмерное регулирование подобных вопросов со стороны отдельных штатов может подорвать развитие ИИ.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Tom Brenner / Reuters
«Некоторые штаты даже пытаются внедрить идеологию DEI ("Разнообразие, равенство и инклюзивность") в модели ИИ, создавая "Woke AI". Мы должны иметь единый федеральный стандарт вместо мозаики из 50 регулирующих режимов штатов. Если мы этого не сделаем, Китай легко нас догонит в гонке ИИ»,— написал президент США в соцсети Truth Social.
Господин Трамп потребовал включить такие положения в закон о национальной обороне или же создать отдельное законодательство, посвященное ИИ. Он пообещал, что в таком случае никто и никогда не сможет конкурировать с США.