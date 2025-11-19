Трамп потребовал федерального регулирования ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости федерального регулирования в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Свое предложение он объяснил тем, что чрезмерное регулирование подобных вопросов со стороны отдельных штатов может подорвать развитие ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner / Reuters

«Некоторые штаты даже пытаются внедрить идеологию DEI ("Разнообразие, равенство и инклюзивность") в модели ИИ, создавая "Woke AI". Мы должны иметь единый федеральный стандарт вместо мозаики из 50 регулирующих режимов штатов. Если мы этого не сделаем, Китай легко нас догонит в гонке ИИ»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

Господин Трамп потребовал включить такие положения в закон о национальной обороне или же создать отдельное законодательство, посвященное ИИ. Он пообещал, что в таком случае никто и никогда не сможет конкурировать с США.