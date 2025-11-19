В Туве на 8 лет осудили депутата по делу о стрельбе возле ресторана

Кызылский городской суд вынес приговор в отношении депутата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва. Его признали виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Подсудимому назначили восемь лет колонии общего режима, сообщает прокуратура региона. Источники «Ъ-Сибирь» уточнили, что речь идет о Саяне Ондаре.

По данным следствия, в ноябре 2024 года депутат на прилегающей территории ресторана «Гранд Сити» в Кызыле в ходе ссоры подбежал к автомобилю оппонента и выстрел в него несколько раз из травматического пистолета. Потерпевший получил вред здоровью средней тяжести, а его родственница тяжкий вред здоровью.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 1 млн руб.

После конфликта депутат был отстранен от должности председателя комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов республиканского парламента. Саян Ондар был избран депутатом Верховного хурала Тувы в 2024 году.

