Доходы Чукотки увеличились на 5 млрд рублей

Дума Чукотского автономного округа внесла изменения в региональный бюджет на 2025 год. Доходы выросли на 5 млрд рублей, расходную часть увеличили на 5,4 млрд рублей.

В региональном парламенте сообщили, что корректировка параметров связана с увеличением налоговых поступлений — НДФЛ и НДПИ, а также уточнением объемов федеральной поддержки. Дополнительное финансирование направили на соцподдержку жителей, здравоохранение, ЖКХ, транспортную инфраструктуру, АПК и энергетику.

Депутаты поддержали законопроект единогласно, проголосовав за него сразу в трех чтениях. С учетом изменений доходы бюджета Чукотского АО составят 67,2 млрд руб., расходы — 69,5 млрд руб. Дефицит — 2,3 млрд руб.

Ирина Тимофеева