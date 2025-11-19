Глава СКР выясняет, почему сбивший девочку Артур Маркарян не понес наказания

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с несовершеннолетней в Самарской области. Инцидент произошел 11 ноября 2025 года. Школьницу, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора, сбил автомобиль под управлением Артура Маркаряна.

Девочке потребовалась медицинская помощь. Отмечалось, что водитель, сбивший ребенка, не понес наказания. При этом очевидец произошедшего, оказавший девочке помощь, напротив, привлекается к ответственности якобы за противоправные действия в отношении Артура Маркаряна, что вызвало общественный резонанс.

Следственный комитет России расследует дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, касающейся нарушения правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области Михаилу Ламонову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Андрей Сазонов