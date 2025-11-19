Россия сократила вложения в госбумаги США до $31 млн в сентябре

Объем инвестиций России в американские казначейские облигации снизился до $31 млн, следует из данных Минфина США. Из них $22 млн пришлось на долгосрочные бумаги и $9 млн — на краткосрочные. В августе российские вложения составляли $39 млн, в июле — $38 млн.

В ЦБ РФ подчеркивают, что Банк России не владеет казначейскими обязательствами США — операции с ними проводят частные инвесторы через финансовых посредников, передает ТАСС.

Крупнейшими держателями американских гособлигаций остаются Япония ($1,2 трлн), Великобритания ($865 млрд) и Китай ($700,5 млрд). До весны 2018 года объем российских инвестиций в гособлигации составлял $96 млрд. За два месяца Россия тогда резко сократила вложения — до $14,9 млрд.