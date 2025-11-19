Уголовное дело депутата Яроблдумы Михаила Писарца начал рассматривать суд

Красноперекопский районный суд Ярославля 18 ноября начал рассмотрение уголовного дела о растрате в отношении депутата областной думы Михаила Писарца. Об этом сообщает портал Yarnews.

В 2023 году АО «Центр» (учредитель — муниципалитет) по решению суда получило 88 единиц спецтехники МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (САХ, в стадии ликвидации с 2023 года). В то время АО «Центр» возглавлял Михаил Писарец.

Как считает следствие, депутат выступил организатором сделки по продаже 73 единиц спецтехники, оплата по которой не планировалась: договор о реализации машин был заключен с индивидуальным предпринимателем, у которого не было денег и который болел онкологическим заболеванием. Бизнесмен скончался в 2024 году.

По версии следствия, Писарец обеспечил своему пособнику доступ к технике, который вывез машины с территории САХа. Впоследствии 49 из 73 единиц были перепроданы третьим лицам. В результате АО «Центр» был нанесен ущерб в 43 млн руб.

Следующее судебное заседание по делу должно состояться в конце декабря.

Михаил Писарец являлся одним из учредителей партии «Гражданская платформа», возглавлял ее региональный политсовет. Затем вступил в «Единую Россию», от которой избрался сначала в муниципалитет Ярославля, а потом в Ярославскую областную думу. Во время депутатской работы в городском представительном органе возглавил муниципальное АО «Центр».

Алла Чижова