Израиль ударил по полигону «Хамаса» в ливанском лагере беженцев

Армия Израиля заявила, что атаковала тренировочный полигон «Хамаса» в районе Айн-эль-Хильва — крупнейшего лагеря беженцев на юге Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что площадка использовалась боевиками палестинского движения. Они тренировались там перед осуществлением террористических атак против Израиля.

В армии заявили, что минимизировали ущерб мирному населению. При обстреле использовались высокоточные ракеты, и перед ударом военнослужащие провели дополнительную разведку, сообщила пресс-служба израильской армии.

В Министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что в результате удара погибли 13 человек. «Машины скорой помощи продолжают доставлять раненых в близлежащие больницы»,— передает AFP заявление министерства. Ливанское государственное национальное информационное агентство утверждает, что ракеты попали рядом с мечетью Халида бин аль-Валида на территории лагеря беженцев.