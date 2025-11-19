СКР начал проверку после смерти женщины, которую возили по больницам в Волгограде

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о лечении 64-летней жительницы города Рудни, которую с приступами удушья перевозили из одной больницы в другую, пока женщина не умерла в реанимации.

Брат погибшей Ольги Плотниковой рассказал волгоградскому изданию V1.ru, что она долго мучилась тяжелыми приступами удушья, слабостью и резкой потерей веса. Врачи списывали ее состояние на стресс после смерти единственного сына.

В начале ноября ей стало особенно плохо. Однако вместо госпитализации ее начали отправлять из одной больницы в другую. В медучреждениях ей либо отказывали в приеме, либо предлагали платные услуги, заявил родственник. В итоге ее положили в больницу №5 Краснооктябрьского района в Волгограде. Там у женщины остановилось дыхание и ее перевели в реанимацию. Позднее ее еще раз перевели в областную клиническую больницу № 1, где на следующий день она умерла, сообщил ее брат.

В справке о смерти указано, что Ольга умерла от острой недостаточности дыхания, которая якобы была врожденной, отметил он. Региональное управление следкома по Волгоградской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).