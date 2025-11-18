В России сбили 18 беспилотников за десять часов

Между 13:00 и 23:00 мск над российскими регионами сбили 18 БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Под удар попали семь российских регионов: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Тульская области, а также Московский регион, сообщили в оборонном ведомстве. Там не уточнили, сколько БПЛА было сбито в каждом из этих регионов.

В Белгородской области были атакованы четыре муниципалитета, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Повреждены несколько машин и зданий. Пострадавших нет.

Над Брянской областью сбили три беспилотника самолетного типа, уточнил в Telegram глава региона Александр Богомаз. По его информации, никто не пострадал. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении четырех беспилотников рядом с Москвой. Первое сообщение о налете БПЛА он опубликовал в 18:53 мск, последнее — в 21:00.