Медведев обсудил с Хинштейном безопасность Курской области

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обсудил с губернатором Курской области Александром Хинштейном вопросы обеспечения безопасности приграничного региона. Об этом господин Медведев написал на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, Дмитрий Медведев и Александр Хинштейн обсудили создание историко-культурного кластера в области к тысячелетию Курска. «Единая Россия» поможет региону с финансированием этого проекта, сообщил господин Медведев.

В своем Telegram-канале Александр Хинштейн отметил курские корни Дмитрия Медведева. «Для Дмитрия Анатольевича Курская область не чужая: это земля его предков, и он очень искренне переживает за то, что у нас происходит»,— написал он.