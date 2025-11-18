Под Саратовом в ДТП с участием вахтового автобуса пострадали три пассажира

В Ершовском районе Саратовской области в ДТП с участием вахтового автобуса получили травмы три человека. Об этом сообщает прессс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 21:00 сегодня, 18 ноября, на автоподъезде к селу Семено-Полтавка Ершовского района. Там водитель автобуса марки Yutong не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии пострадали трое пассажиров, их увезли в медучреждение. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Ершовского района Сергей Грачев. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Надзорное ведомство поставило на контроль ход проверки.

Павел Фролов