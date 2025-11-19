ВТБ направит 78 млрд рублей на развитие новых регионов

Объем одобренных ВТБ (MOEX: VTBR) кредитных сделок с корпоративными клиентами на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей превысил 78 млрд руб. Из них 70 млрд руб. направлены на реализацию инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства, сельского хозяйства, телекоммуникаций и торговли. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Денис Бортников.

В июне 2025 года на ПМЭФ было подписано соглашение между ВТБ и холдингом «АйСи Групп», в рамках которого до 2030 года на инфраструктурные проекты в новых регионах будет направлено 72,7 млрд руб. Средства распределят по трем направлениям: 26 млрд руб. — на развитие мобильной и фиксированной связи, включая расширение покрытия сетей и повышение скорости интернета, 26 млрд руб. — на создание 500 магазинов «у дома», пяти продуктовых и пяти детских гипермаркетов, а также логистического центра площадью 56 тыс. кв. м, 20,7 млрд руб. — на строительство многофункционального квартала «Белый лебедь» в Донецке площадью 100 тыс. кв. м.

По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, совокупный кредитный портфель действующих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях банков по итогам первого полугодия 2025 года составил 145 млрд руб.

