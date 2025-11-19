Пресс-службу воронежской облдумы возглавил экс-журналист «Ъ-Черноземье» Олег Мухин

С 19 ноября руководителем управления пресс-службы и протокола воронежской областной думы назначен Олег Мухин, ранее более десяти лет работавший в «Ъ-Черноземье». Среда стала его первым официальным рабочим днем в новой должности, сообщили «Ъ-Черноземье» источники в отрасли и подтвердили в региональном парламенте.

Ранее пресс-службой облдумы непосредственно руководила Елена Некрестова, занимающая в заксобрании должность замруководителя аппарата.

Олег Мухин родился 7 декабря 1992 года в Воронеже. В 2014-м окончил Воронежский госуниверситет (ВГУ) по специальности «журналистика», в 2017-м — аспирантуру ВГУ, защитив кандидатскую диссертацию по теме информационных войн. В 2012 году совмещал учебу с работой в облдуме, затем более десяти лет работал в «Ъ-Черноземье» на должностях корреспондента, заместителя главного редактора, выпускающего редактора, а также в федеральной редакции «Ъ». Параллельно преподавал в Воронежском техническом госуниверситете и ВГУ. С апреля 2024 года и до последнего назначения работал в правительстве Воронежской области, занимал должности главного советника, а затем — начальника отдела взаимодействия со СМИ управления пресс-службы.