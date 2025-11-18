93-летний ульяновский «Железный дед» стал победителем Кубка России по тяжелой атлетике

Ветеран тяжелой атлетики из Ульяновской области, 93-летний Николай Исаков, именуемый среди ульяновских спортсменов «Железным дедом», стал победителем в самой старшей возрастной категории (90-94 года) на 29-м открытом Кубке России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Ульяновской области.

Соревнования проходили в городе Мценске Орловской области с 13 по 16 ноября. Всего в них приняли участие 140 атлетов из 38 регионов России и Беларуси.

Николай Исаков в юности начинал увлечение спортом с гимнастики, затем занялся акробатикой, а с 1957 года окончательно сделал приоритетом штангу. Является более чем 30-кратным чемпионом различных чемпионатов России, Европы и мира среди ветеранов. В 2019 году он стал чемпионом Европы на соревнованиях ветеранов в Финляндии.

Андрей Васильев, Ульяновск