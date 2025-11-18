Путин встретился с премьером Монголии Занданшатаром

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и глава РЖД Олег Белозеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Путин рассказал монгольскому премьеру о своей сегодняшней встрече премьером госсовета КНР Ли Цяном. «Сегодня имел удовольствие встречаться с вашим коллегой, с премьером Госсовета Китайской Народной республики, мы тоже говорили с ним о возможности расширения нашего сотрудничества в трехстороннем формате»,— сказал Владимир Путин.

Господин Занданшатар, в свою очередь, подчеркнул, что вопросы взаимных платежей остаются для Монголии важными. По его словам, министры финансов двух стран почти достигли соглашения по решению этих проблем. Ожидается, что открытие филиала российского банка позволит эффективно осуществлять все платежи и расчеты.