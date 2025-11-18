В Некрасовском благоустроили набережную

В Ярославской области в поселке Некрасовское завершилось благоустройство набережной Солоницы. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На набережной появились ротонда и первый в округе фонтан, облицованный мраморной крошкой и имеющий вечернюю подсветку. До этого на берегу реки уложили тротуарную плитку, сделали освещение и поставили ограждения.

«Благоустройство этой территории — логичное продолжение большой работы, которую мы ведем в Некрасовском округе на протяжении нескольких лет. Так, в прошлом году обновили сквер 100-летия комсомола»,— пояснила замминистра строительства и ЖКХ региона Елена Дмитриевская.

Благоустройство выполнялось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как отметил губернатор Михаил Евраев, за последние годы в рамках проекта в Некрасовском округе благоустроили 11 территорий.

«И на этом работа не останавливается. Следующий этап — Юбилейный парк. Именно его выбрали жители в ходе всероссийского голосования. Планируем сделать здесь новые прогулочные дорожки, обустроить сцену, установить удобные лавочки с навесами»,— добавил господин Евраев.

Зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев подчеркнул, что не только населенные пункты меняются в лучшую сторону, но и их жители активнее включаются в процесс выбора территорий для благоустройства.

«Жители не просто отдают голоса на этапе выбора территории, но и контролируют качество выполнения работ»,— подчеркнул господин Баланцев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в рамках проекта стартовало благоустройство Петропавловского парка в Ярославле. Там воссоздадут голландский парк и историческую беседку, сделают освещение и подсветку руинированных памятников (Богадельни имени Карзинкина и Дома владельцев мануфактуры), поставят скамейки и урны, а также установят копии скульптур из Летнего сада и смонтируют смотровую площадку.

Алла Чижова