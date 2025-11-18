ЦСКА разгромил «Парму» в международном кубке

В Москве в рамках турнира WINLINE Basket Cup 2025 «Парма» сыграла с ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 104:66 (25:14, 30:18, 24:15, 25:19) в пользу армейцев.

Самыми результативными игроками в составе пермской команды стали разыгрывающий защитник Брендан Адамс и Терелл Карте, набравшие в ходе встречи по 13 очков.

После двух матчей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы А, «Парма» — третье. Квартет возглавляет сербская «Мега», на четвертой позиции располагается «Локомотив-Кубань».