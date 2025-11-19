Продажи энергетиков в России выросли на 10% вопреки новым ограничениям

Рынок энергетических напитков в России сохраняет устойчивый рост, несмотря на ужесточение правил их продажи. По данным «Нильсен», в сентябре–октябре 2025 года продажи энергетиков увеличились на 10% в натуральном выражении и на 22% в денежном. «Чек Индекс» также фиксирует рост покупок — на 3% год к году, при увеличении среднего чека до 213 руб.

Энергетики остаются одним из самых быстрорастущих сегментов безалкогольных напитков: за год их продажи выросли на 5% в объеме и на 21,4% в деньгах. При этом рынок напитков в целом сократился по объему на 0,7%.

С 1 марта 2025 года вступил в силу запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, из-за чего продукция ушла с онлайн-площадок и из вендинга — на эти каналы приходилось до 10% рынка. Ограничения затронули и взрослых покупателей, отмечает гендиректор «Союзнапитки» Алла Андреева, хотя основная аудитория — люди старше 25 лет.

Власти планируют решить проблему запуском эксперимента по онлайн-продаже энергетиков в конце 2025 года. Покупателей будут идентифицировать по биометрии. Инициативу поддерживают крупные маркетплейсы, включая Ozon и «Яндекс Маркет». Однако общественные организации, включая «Цифровой мир» и Национальный родительский комитет, выступают против, опасаясь роста доступности продукции для несовершеннолетних и появления нелегальных площадок.

В то же время эксперты считают, что онлайн-торговля может не увеличить потребление, а лишь перераспределить спрос между каналами. По мнению ряда специалистов, внедрение цифровой идентификации может сделать покупки более контролируемыми, чем традиционная розница.

