Пока ты спал

Про важность ночных кремов

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, чем ночной крем отличается от дневного и на какие средства стоит обратить внимание.

Ночной крем — важный этап вечернего ухода за кожей. Как утверждают специалисты, такие кремы радикально отличаются от обычных дневных: у них, как правило, более насыщенная текстура, они активно работают на обновление «уставшей» за день кожи. Врач-косметолог центра косметологии и эстетики «Посольство красоты» Наталья Корнеева уточняет, что именно ночные кремы усиливают естественные регенеративные процессы, помогают увеличить выработку коллагена и эластина и восстановить клеточное обновление. «С точки зрения ингредиентов я рекомендую ретинол и пептиды — они необходимы для усиления клеточного обновления кожи и улучшения ее качества. А для дополнительного питания и восполнения дефицитов важны растительные масла»,— говорит она.

Мы подобрали новинки и бестселлеры, которые будут работать, пока вы спите, и смогут добавить упругости кожи, улучшить ее рельеф, уменьшить пигментацию. Лучший ночной крем — тот, который правильно подобран по запросу эффекта, составу ингредиентов, а главное, соответствует вашему типу кожи.

Derm Acte, мультиактивный ночной крем-эксфолиант Multiaction Exfoliating Night Cream. В составе: отшелушивающие кислоты (гликолевой, молочной и янтарной), пептиды

Derm Acte, мультиактивный ночной крем-эксфолиант Multiaction Exfoliating Night Cream. В составе: отшелушивающие кислоты (гликолевой, молочной и янтарной), пептиды

Clarins, регенерирующий ночной крем для лица для сухой кожи Extra-Firming. В составе: полипептид коллагена, экстракты пекана и митракарпа, ниацинамид

Clarins, регенерирующий ночной крем для лица для сухой кожи Extra-Firming. В составе: полипептид коллагена, экстракты пекана и митракарпа, ниацинамид

Cholley, ночной крем для интенсивного укрепления кожи с антивозрастным действием Phytocell Arganight Cream. В составе: стволовые клетки арганового дерева

Cholley, ночной крем для интенсивного укрепления кожи с антивозрастным действием Phytocell Arganight Cream. В составе: стволовые клетки арганового дерева

Payot, ночной крем антивозрастного действия Supreme Creme Jeunesse Nuit. В составе: экстракты магнолии и белой орхидеи, карцинин, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, экстракт бурых водорослей, витамин С

Payot, ночной крем антивозрастного действия Supreme Creme Jeunesse Nuit. В составе: экстракты магнолии и белой орхидеи, карцинин, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, экстракт бурых водорослей, витамин С

Bioderma, осветляющий восстанавливающий ночной крем для чувствительной кожи с гиперпигментацией. В составе: витамины С, Е, РР и комплекс осветляющих компонентов Lumireveal Technology

Bioderma, осветляющий восстанавливающий ночной крем для чувствительной кожи с гиперпигментацией. В составе: витамины С, Е, РР и комплекс осветляющих компонентов Lumireveal Technology

Academie Scientifique de Beaute, омолаживающий крем Seve Miracle. В составе: экстракт ириса, витамин Е, органическое аргановое масло, биосахарид, лецитин, сквалан

Academie Scientifique de Beaute, омолаживающий крем Seve Miracle. В составе: экстракт ириса, витамин Е, органическое аргановое масло, биосахарид, лецитин, сквалан

Mario Badescu, ночной увлажняющий крем для лица с морскими водорослями Seaweed Night Cream

Mario Badescu, ночной увлажняющий крем для лица с морскими водорослями Seaweed Night Cream

Librederm, питательный энергизирующий ночной крем Mer de Mer. В составе: PDRN из белого осетра, экстракт водорослей, комплекс витаминов, масло карите

Librederm, питательный энергизирующий ночной крем Mer de Mer. В составе: PDRN из белого осетра, экстракт водорослей, комплекс витаминов, масло карите

Ellior, увлажняющий ночной крем-маска с эффектом лифтинга. В составе: пептиды, морской кремний, экстракты чёрной икры, жемчуга, зелёных и бурых водорослей, растительные масла

Ellior, увлажняющий ночной крем-маска с эффектом лифтинга. В составе: пептиды, морской кремний, экстракты чёрной икры, жемчуга, зелёных и бурых водорослей, растительные масла

Niance, ночной восстанавливающий крем лица Night Care Regenerate. В составе: аминокислоты, пептиды, витамины группы В, комплекс на основе ледниковой воды и альпийских растений

Niance, ночной восстанавливающий крем лица Night Care Regenerate. В составе: аминокислоты, пептиды, витамины группы В, комплекс на основе ледниковой воды и альпийских растений

KLAPP, ночной крем для лица Immun Night Cream Defense c увлажняющим и регенерирующим эффектом. В составе: алое вера, водорослевый экстракт, Вит. А, Е, F, масло ши, соевое масло, пантенол

KLAPP, ночной крем для лица Immun Night Cream Defense c увлажняющим и регенерирующим эффектом. В составе: алое вера, водорослевый экстракт, Вит. А, Е, F, масло ши, соевое масло, пантенол

Thalion, регенерирующий ночной крем из коллекции Ocean Secrets. В составе: комплексы Everlasting Seaweed и коллагеновый, био-ретинол водорослей

Thalion, регенерирующий ночной крем из коллекции Ocean Secrets. В составе: комплексы Everlasting Seaweed и коллагеновый, био-ретинол водорослей

Ирина Кириенко

