Пока ты спал
Про важность ночных кремов
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, чем ночной крем отличается от дневного и на какие средства стоит обратить внимание.
Фото: East News
Ночной крем — важный этап вечернего ухода за кожей. Как утверждают специалисты, такие кремы радикально отличаются от обычных дневных: у них, как правило, более насыщенная текстура, они активно работают на обновление «уставшей» за день кожи. Врач-косметолог центра косметологии и эстетики «Посольство красоты» Наталья Корнеева уточняет, что именно ночные кремы усиливают естественные регенеративные процессы, помогают увеличить выработку коллагена и эластина и восстановить клеточное обновление. «С точки зрения ингредиентов я рекомендую ретинол и пептиды — они необходимы для усиления клеточного обновления кожи и улучшения ее качества. А для дополнительного питания и восполнения дефицитов важны растительные масла»,— говорит она.
Мы подобрали новинки и бестселлеры, которые будут работать, пока вы спите, и смогут добавить упругости кожи, улучшить ее рельеф, уменьшить пигментацию. Лучший ночной крем — тот, который правильно подобран по запросу эффекта, составу ингредиентов, а главное, соответствует вашему типу кожи.