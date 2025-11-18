Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию соединений и частей группировки войск «Восток» в зоне СВО, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. На командном пункте он заслушал доклады командования о текущей обстановке на линии соприкосновения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал Минобороны России Фото: Telegram канал Минобороны России

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев отметил, что с начала года подразделения «Востока» взяли под контроль более 1400 кв. км. По словам начальника войск беспилотных систем, увеличение числа боеготовых расчетов и поставок дронов позволило кратно нарастить их суточное применение. Он также сообщил, что расчетами FPV-перехватчиков уничтожено свыше 900 вражеских БПЛА.

Начальник войск РЭБ доложил министру о тестировании новой автоматизированной системы управления, которая дает возможность в реальном времени выявлять и подавлять FPV-дроны, сокращая время анализа частотных данных вдвое. Андрею Белоусову также представили результаты доработки беспилотников с учетом боевого опыта.

По итогам поездки министр вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, включая медаль «Золотая звезда» командиру 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабеку Караеву.