Ульяновский спортсмен стал победителем международного турнира по борьбе корэш

Спортсмен ульяновской спортшколы «Волга» и тренер-преподаватель «Спортивной школы единоборств» Артур Хакимов в составе сборной команды России стал победителем международного турнира по борьбе корэш в своей весовой категории (до 75 кг). Об этом «Ъ-Волга» сообщил тренер Артура Хакимова Артема Филатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Международные соревнования по борьбе корэш проходили 16-17 ноября в Баку (Азербайджан). В них приняли участие спортсмены из России, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и Турции.

Артуру Хакимову 22 года, он — мастер спорта России международного класса по борьбе корэш, двукратный чемпион мира (2024 и 2025 годы), победитель мультиспортивных игр стран БРИКС (2024 год). В середине октября он, отстаивая честь сборной команды России в весовой категории до 75 кг, завоевал золотую медаль на международных спортивных соревнованиях по борьбе корэш в Узбекистане (турнир собрал 120 сильнейших спортсменов из России, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана). А ранее, в начале октября, также завоевал золото по борьбе корэш в своей весовой категории на II Всемирных играх национальных видов единоборств, в Новочебоксарске (Чувашия), собравших по 17 дисциплинам около 6 тыс. участников из 39 стран мира.

Борьба корэш (куреш) — традиционный вид борьбы у тюркских народов. Это вид спортивного единоборства на кушаках (поясах), в котором цель схватки — повалить соперника на спину с применением разрешенных приемов. В древности борьба корэш была одним из видов физической подготовки воинов.

Андрей Васильев, Ульяновск