В Ярославле выставили на продажу «Центральный рынок»

Мэрия Ярославля выставила на торги пакет акций АО «Центральный рынок». Соответствующая информация отражена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Предложение о включении «Центрального рынка» в план приватизации в сентябре 2025 года поддержали депутаты муниципалитета. На продажу выставили 67828 акций номиналом 1 тыс. руб. каждая, что составляет 100% акций АО.

Начальная цена определена в 150,4 млн руб., шаг аукциона — 200 тыс. руб. В имущественную базу рынка входят помещения в зданиях на улице Нахимсона, 6/11 и 10, а также на улице Андропова, 15.

Торги планируют провести 18 декабря.

Алла Чижова