Наследный принц Саудовской Аравии пообещал нарастить инвестиции в США до $1 трлн

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд заявил, что страна увеличит инвестиции в экономику США с $600 млрд до $1 трлн, передает Bloomberg.

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Значит, вы сейчас говорите мне, что $600 млрд станут триллионом?... Хорошо, мне это очень нравится»,— заявил президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме.

В мае США и Саудовская Аравия заключили крупнейшую экономическую сделку в истории сотрудничества стран. Стороны подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств более чем на $600 млрд. Тогда о желании Дональда Трампа заключить сделку на $1 трлн со странами Персидского залива писал Axios.