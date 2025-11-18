Дагестан планирует увеличить экспорт в прикаспийские государства

Дагестан планирует увеличить объемы экспорта в прикаспийские государства. Об этом заявил глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на форуме прикаспийских регионов в Иране.

Чиновник отметил, что Дагестан и Иран связывают давние торгово-экономические отношения. В настоящий момент Иран поставляет в республику чай, какао, овощи и фрукты. Дагестан, в свою очередь, экспортирует мясо баранины, и в настоящий момент власти намерены восстановить объемы поставок, исчислявшийся несколько лет назад в тысячах тонн.

«Будем прорабатывать вопросы поставок мяса и в другие страны каспийского побережья, интерес к нашей продукции высокий», — заявил господин Абдулмуслимов.

По словам главы правительства, значительный потенциал для экспорта имеют предприятия аграрного сектора республики. Они могут поставлять рис, капусту, плоды и виноград в свежем виде, плодоовощные консервы, соки, нектары и дагестанский урбеч. Помимо сельскохозяйственной продукции, рассматриваются возможности увеличения поставок товаров промышленной и строительной отрасли.

Константин Соловьев